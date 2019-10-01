1 Ekim Uluslararası Kahve Günü! Dünya Kahve Günü nedir?

01.10.2019 11:15

Kahve günü nedir sorusu Dünya Kahve Günü ile birlikte en çok merak edilenler arasına girdi. Uluslararası Kahve Günü anlamı, kahve ticaretini teşvik etmek ve kahveyi dünyaya sevdirmek. Dünya kahve günü ne demek, nasıl kutlanır?

ULUSLARARASI KAHVE ÖRGÜTÜ TARAFINDAN 2015 YILINDA KABUL EDİLDİ

Uluslararası Kahve Günü, dünya içeceği olarak tanıtılmasını sağlayan özel bir gündür. İlk resmi kutlamaları Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kabul edildiği üzere 1 Ekim 2015 tarihinde Milano'da başladı. Aynı zamanda adil kahve ticaretini teşvik etmek ve kahve üreticilerinin durumu hakkında farkındalık yaratmak için de önemli bir gün sayılıyor. Kahve gününde, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve sunuyor. Sosyal medyada da tüketiciye çeşitli fırsatlar yaratılıyor.

Uluslararası Kahve Örgütü tarafından 3-7 Mart 2014 tarihinde Expo 2015'in bir parçası olarak Milano'da ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nü başlatma kararı alındı. Kahve Günü ya da Ulusal Kahve Günü olarak adlandırılan ve 29 Eylül ya da civarında birçok etkinlik düzenlenerek kutlanıyor.

İLK KUTLAYAN ÜLKE JAPONYA

Kahve günü, ilk olarak 1983 yılında All Japan Coffee Association tarafından Japonya'da tanıtıldı. 3 Ekim 2009'da bir basın toplantısı yapılarak "Uluslararası Kahve Günü" adını New Orleans Kahve Festivali kapsamında duyurmak üzere Güney Yiyecek ve İçecek Müzesi'nde kutlama yapıldı.ilk Çin'de ilk kez 1997'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kutlandı. Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlama yapıldı. Tayvan ilk olarak 2009'da Uluslararası Kahve Günü'nü kutladı. Nepal ilk olarak 17 Kasım 2005'te Ulusal Kahve Günü'nü kutladı. 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü ilk kutlayan Endonezya ise bağımsız olduğu gün ile aynı gün kutlamaları yapıyor.