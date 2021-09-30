1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, BAŞIMIZIN TACI YAŞLILARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, BAŞIMIZIN TACI YAŞLILARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ Tüm hakları Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.
MALATYA (Habermetre) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, BAŞIMIZIN TACI YAŞLILARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Tüm hakları Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.
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