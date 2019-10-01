01.10.2019 12:32

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve huzurevi sakinleri katıldı.

Programda konuşan Ayhan, yaşlılarla aynı sofrayı paylaşmanın ve sohbet etmenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



İslamiyet'in gereği herkesin büyüklerine saygı ve hürmeti eksik etmemesi gerektiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Devletimiz imkanlarıyla, kabiliyetiyle her kesime büyük hizmetler sunuyor. Bu durum devletimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Sizlerin duası bizler için çok önemli. En büyük manevi sigortamız sizlerin duasıdır. Milletine hizmet eden bir devlet geleneği yapımız var. Devletin temsilcileri olarak sizlerin emrindeyiz. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Sivas'ta güzel bir huzur ortamı var. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizlerle bir araya gelmeye özen göstereceğiz. Çünkü sizler, geçmişle gelecek arasında çok önemli bir köprüsünüz, sizlerden alacağımız çok tecrübe var, bir değil her daim bizim ulu çınarlarımızsınız."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Kaynak: AA