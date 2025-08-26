Programın yayınlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, diğer yandan da soruların doğru yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler adeta kendilerini sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi düzeylerine göre çözmeye çalışıyor. Peki,1'den 100'e kadar tüm doğal sayılar yazılırken toplamda kaç tane "9" rakamı kullanılır?

1'DEN 100'E KADAR TÜM DOĞAL SAYILAR YAZILIRKEN TOPLAMDA KAÇ TANE "9" RAKAMI KULLANILIR?

A: 18

B: 19

C: 20

D: 21

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE YAPISI

Güven Bana, geleneksel bilgi yarışmalarından farklı olarak güven ve strateji kavramlarını merkezine alan yenilikçi bir format sunuyor. Yarışmanın temel işleyişi şu şekilde: Daha önce tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacılar, bilgi sorularını doğru yanıtladıkça ödül havuzundaki para miktarı artıyor.

GÜVEN VE STRATEJİYİ BİRLEŞTİREN GERİLİM

Yarışmanın en önemli aşamalarından biri, güven unsurunun öne çıktığı karar anları. Belirli noktalarda yarışmacılar, bir butona basarak yarışmadan çekilme hakkına sahip oluyor ve o ana kadar biriken tüm parayı tek başına alabiliyor. Ancak bu durum, diğer yarışmacının ödülsüz kalması anlamına geliyor.

DUYGUSAL YOĞUNLUK VE AİLE FAKTÖRÜ

Yarışmacılar, parayı paylaşmak amacıyla birbirlerine güvenmeyi seçebilir ya da kendi çıkarlarını gözeterek butona basmayı tercih edebilir. Bu karar anları yarışmanın heyecanını zirveye taşırken, yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunarak duygusal atmosferi daha da yoğunlaştırıyor.

SADECE BİLGİ DEĞİL, STRATEJİ DE GEREKİYOR

Güven Bana, sadece bilgiye dayalı değil, aynı zamanda rakibe duyulan güvene ve doğru stratejik hamleleri yapmaya dayalı bir yarışma olarak öne çıkıyor. Katılımcılar yalnızca doğru cevaplar vermekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal zeka ve risk yönetimi becerilerini de sergilemek zorunda kalıyor.