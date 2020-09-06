Sınava geç kalan da var kimliğini unutan da: KPSS'de yine bilindik sahneler yaşandı Bugün gerçekleştirilen KPSS sınavında, ülkenin çeşitli yerlerinde bilindik sahneler yaşandı. Kocaeli'de bir aday, sınavı 1 dakika ile kaçırırken, Adana'daki birkaç aday ise sınava son anda yetişti. Polis ise kimliğini unutan adaylara yardımlarını esirgemedi.

Binlerce aday KPSS heyecanı yaşarken, yurdun çeşitli yerlerinde bilindik manzaralarla karşılaşıldı. Kocaeli'de bir aday 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. Adana'daki bazı adaylar sınava son anda yetişirken, polis, pek çok adayın imdadına yetişti.

Türkiye genelinde adaylar, KPSS sınavı için okulların önünü doldurdu. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların sınavı saat 10.30'da başladı. Sınav için sabah saatlerinde okul önlerine gelen adaylar ve aileleri kapıların açılmasını bekledi. Koronavirüs önlemleri eşliğinde öğrenciler tek tek sınava girecekleri okul binalarına alındı. Saat 10.00 itibari ile okulların kapıları kapatıldı.

1 DAKİKAYLA SINAVI KAÇIRDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Dereli Ortaokulu'nda ise sınava girecek olan bir aday, kapıların kapatılmasından 1 dakika sonra okula geldi. Sınav görevlileri adaya, geç kaldığını kendisini içeri alamayacaklarını söyledi. Dakikalarca görevlileri ikna etmeye çalışan aday, tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı.

Sınav için yanlış okula geldiğini öğrenen bir aday ise sınava yetişebilmek, için sınav giriş belgesinde yazan okula gitmek için koşarak okuldan ayrıldı.

SON ANDA YETİŞTİLER

Adana'da iki genç kadın, sınava son anda yetişti. İki aday da geç kaldıkları için sınav salonuna koşarak geldi. En son gelen aday saat tam 10.00'da okulun kapısından içeri girerek son saniye sınava yetişti. Kimi adaylar okulu bulmakta zorlandığı için geç kalırken kimi de biraz rahatsız olduğu için geç kaldığını söyledi.

Görevliler saat 10.00'dan sonra kapıları kapatarak kimseyi içeri almadı.

KİMLİKLERİNİ EVDE UNUTTULAR

Yine Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir okulda sınava girmeye gelen biri erkek iki aday, heyecandan kimliklerini evde unuttu. Okuldaki görevli polis memurları 112'yi arayarak bilgi verdi. Haber merkezi okula iki ekip yönlendirdi. Ekip adayları okuldan alıp eve götürüp kimliklerini alıp tekrar okula getirdi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Polis ekibinin okula gelirken de zamanla yarıştığı için siren çalması dikkat çekti. İki aday da polis sayesinde sınava son anda yetişti. Erkek aday sınava girmeden önce basın mensuplarına "Allah devletimizden razı olsun" diyerek polise teşekkür etti.

Bu arada, bir kadın polis de bir adayın babasını arayarak kızlarının sınava yetiştirildiği bilgisini verdi. Bunu duyan baba, polise teşekkür etti.

31 ADAYA YARDIM ETTİLER

Polis sınav başlayana kadar okul önlerinde öğrenci taşımak için beklemeye devam etti. Bu sayede Adana genelinde 31 adayın sınava girmemesinin önüne geçildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA