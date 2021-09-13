1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır? - Haberler
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1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

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1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

Türkiye'nin bir başka güzelini arayacağı programda 12 kadın, Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak. Bugünden itibaren hafta içi her gün saat 13'te Esra Eron'un sunumuyla yayınlanacak olan 1 Başka Güzel yarışması formatı merak edildi. Peki, 1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

SHOW TV ekranlarında BBO Yapım imzalı yepyeni bir moda yarışması başlıyor. '1 Başka Güzel', dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan yarışmacılarıyla ekranlarda moda rüzgârı estirecek. Esra Eron'un sunumuyla Show TV'de yayınlanacak olan yeni yarışma programı Bir Başka Güzel'in formatı ve jüri üyeleri merak edilmekte. Peki, 1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar haberimizde...

1 BAŞKA GÜZEL YARIŞMASI FORMATI NE, JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak.

1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

1 BAŞKA GÜZEL YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahoviç ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan '1 Başka Güzel', programının jüri koltuğunda oturacak.
Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç, Bige Daruga Çalışkan ve Esra Eron, verdikleri röportajda '1 Başka Güzel'in farkını anlattı.

1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

1 BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI

12 tane yarışmacının yer aldığı 1 Başka Güzel yarışma programında, yarışmacılar iki gruba ayrılmıştır. Gruplar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1 Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.

1 Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye.

1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?Bige Daruga Çalışkan

1 BAŞKA GÜZEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yarışmaya katılmak isteyenler Show TV resmi sitesinden başvurulacak.

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