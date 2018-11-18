Bir Aydır Yoğun Bakımda Yatan Mehmet Ali Erbil'in Kızlarından Duygusal Paylaşım
Bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil ve Sezin Erbil, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptılar.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce evinde düşerek yaralanmış ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in, tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mali'nin kızları Sezin ve Yasmin Erbil, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.
"AVAZIN ÇIKTIĞI KADAR SUSARAK AĞLADIN MI?
Mehmet Ali Erbil'in kızları Sezin ve Yasmin Erbil, bir an önce babalarının iyileşmesini beklerken, duygularını sosyal medya hesaplarından ifade ettiler. Sezin Erbil, yaptığı paylaşıma; "Sen hiç avazın çıktığı kadar susarak ağladın mı?" notunu düştü.
"YER GÖK DUA"
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ve babasının sağlık durumuyla alakalı detayları paylaşan Yasmin Erbil ise "Yer gök dua" mesajını yayınladı.
"SOLUNUMU BOZULDU VE CİHAZA BAĞLANDI"
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Erbil'inkardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir. Dualarımız güzel dileklerimiz onunla." ifadelerini kullanmıştı.
-
Maliyi çok severim türk televizyon sunucu spiker şovmen en kralidir bu inkar edilemez biran nce iyleşsin istiyorm acillll şifalar dilerim rabbimden inşallahCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Allahim acil şifa versinCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırİZMİR’Lİ KEMAL: hade lan ordan cahil gavura dua edilmez.4 1 Yayından Kaldır
-
Sosylar medyada bu şekilde yapılan paylaşımlar bana hiç samimi gelmiyor suistimal ve pr kokusu geliyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır