1 ay önce cezaevinden çıktı, 10 hırsızlık yaptı
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1 ay önce cezaevinden çıktı, 10 hırsızlık yaptı

10.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:28
1 ay önce cezaevinden çıktı, 10 hırsızlık yaptı

Mersin'de son bir ayda 10 farklı iş yerinin yazar kasasından para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de son bir ayda 10 farklı iş yerinin yazar kasasından para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın hırsızlık suçlarından cezaevinde olduğu, 1 ay önce dışarı çıktığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kentin farklı bölgelerinde bulunan iş yerlerinin yazar kasalarından para çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. İşletmelerin tek tek güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın daha önce de aynı suçtan sabıkası bulunan ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan A.K. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsı fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi bir iş yerinden para çalarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Öte yandan şahsın, iş yerlerinden yaptığı hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, normal bir vatandaş gibi iş yerlerine giren şahıs, dükkan sahiplerinin boşluğunda yazar kasadan paraları alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, parayı aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkanlardan ayrılıyor. - MERSİN

1 ay önce cezaevinden çıktı, 10 hırsızlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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