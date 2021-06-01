1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı

1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad, 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırdığı ve vefat ettiği, daha sonra Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nda anıldı.

Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad, 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırdığı ve vefat ettiği, daha sonra Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nda anıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde yer alan Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmaları, Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından bir temsilcinin yer aldığı ekiple devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında alana sondaj için geldiklerini ve zamanla restorasyon projesinin hazırlandığını söyledi.

Tarihi yapının önemini anlatan Baş, 2015 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne kazı müracaatı yapılarak izin aldıklarını ve o tarihten itibaren çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çalışmalarda önemli kültür varlıklarının elde edildiğini vurgulayan Baş, çalışmalara destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Selçuk Üniversitesine, Türk Tarih Kurumuna, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikasına teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise Anadolu Selçukluları döneminde Kayseri'nin önemli konumda bulunduğunu, 1220'li yıllarda 1. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nın da kentte olduğunu belirtti.

Sarayın 1. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırıldığını aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"Tarihi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Moğollar tarafından Kösedağ Savaşı'nda burası tahrip edilip yıkılmış. Yapının bir çok bölümü günümüze ulaşmamış. Mevcutta iki tarihi yapı kalmış. Bunun dışındakiler toprak altında. Yapılan çalışmalarla burada yıkılan bölümlerin temel seviyeleri gün yüzüne çıkartılıyor. Bu sarayda o dönemde önemli bir olay da yaşanıyor. Alaeddin Keykubad'ın bu sarayı inşa ettirdiğini biliyoruz. Ancak Alaeddin Keykubad'ın da vefat ettiği yer burası olmuş. Alaeddin Keykubad bir bayram günü burada Meşhed Ovası denilen yerde farklı devletlerinin elçilerine yemek veriyor. Sultanın yemekte yediği bir lokmanın ardından kendisini kötü hissederek atına binip saraya geldiği rivayet edilir. Bu olayın gerçekleştiği tarih 1237. Bu yıl vefat edişinin 784'üncü yılı. Bir kaç saat içinde de vefatı burada gerçekleşiyor. Vefatından iki gün sonra Konya'ya naaşı gönderiliyor. Ömrünü ülkesine hizmet etmek için geçirmiş. Yaptığı işlerde bu ülkenin imarı ve kalkınmasında emeği geçmiş. Kendisini burada rahmet ve minnetle anmak istiyorum."

1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı
1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı
1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı
1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır'
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır"
Uzman isim koronavirüste doktorların büyük endişe duyduğu durumu açıkladı: Veremi aktif hale getirebiliyor
Uzman isim koronavirüste doktorların büyük endişe duyduğu durumu açıkladı: Veremi aktif hale getirebiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Evgar İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1. Alaeddin Keykubad vefat ettiği sarayda anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:12:34. #1.16#

title