09 Eylül 2020 Show Yayın Akışı 09 Eylül 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 02:45 Şark Bülbülü 03:15 Çukur 04:15 Gerzek Şaban 05:30 Kuaförüm Sensin 06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 08:00 Kendine İyi Bak 09:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm 12:30 Kuaförüm Sensin 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Şark Bülbülü 20:00 Düğüm Salonu 22:00 Gerzek Şaban 22:15 Düğüm Salonu 23:45 Çukur Kaynak: InterSinema.com