08 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 08 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Lig Hatırası 01:00 Belçika - İtalya 01:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HIRVATİSTAN - İSP 01:00 Hırvatistan - İspanya 02:40 Futbol Akşamı 03:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 03:40 ARSENAL GOLLER 04:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ÇEK CUMHURİYETİ - 04:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 04:00 Portekiz - İzlanda 05:40 Bundesliga 05:40 İngiltere Premier Lig Goller 05:45 Cristiano Ronaldo Goller 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:00 Canavar Arabalar 07:25 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 07:55 Kamu Spotu: Evde Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: İşte Spor 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: Evde Spor 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Bir Oyundan Fazlası 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Portekiz - İzlanda 11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ÇEK CUMHURİYETİ - 11:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 12:40 Siyah Beyaz Anılar 12:40 Premier Lig 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Süper Lig Özetler 13:00 Spor Manşet 13:30 Chelsea Goller 13:55 Kamu Spotu: İşte Spor 14:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 14:55 Kamu Spotu: İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:35 Almanya Bundesliga Özetler 15:55 Kamu Spotu: Evde Spor 16:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSVİÇRE - FRANSA 16:00 İsviçre - Fransa 16:00 Hırvatistan - İspanya 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 19:00 Nostaljik Maçlar 19:00 Unutulma Maçlar (2001) 19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR (2001) 20:40 Inter Goller 20:45 Bir Zamanlar 20:50 Milan Goller 21:00 Futbol Akşamı 22:00 Spor Artı 23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND 23:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti Kaynak: InterSinema.com