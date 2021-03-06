06 Mart 2021 Atv Yayın Akışı
06 Mart 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Hercai
01:35 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Akıncı
13:00 Gün Ortası
13:30 Şansımı Seveyim
13:30 Babam
14:00 Beni Bırakma
15:25 Kardeşlerim
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
20:00 Kardeşlerim
23:15 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com