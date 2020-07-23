05 nerenin plaka kodu? 05 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri Türkiye'de toplamda 81 il mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 05 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

Türkiye'deki 05 plaka kodu Amasya iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 5. sırada olan ilimiz Amasya'dır. Amasya'nın plaka kodu 05'dir.

05 NERENİN PLAKASI?

05 plakası hangi ilin? : Amasya

05 il plakası Amasya iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 05 olanlar Amasya iline ait demektir.

Ayrıca 05 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Amasya'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 05 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Amasya'nın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

AMASYA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Amasya'nın plaka kodu 05'dir. Ek olarak plakada 05 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Amasya'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Amasya merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Amasya Merkez ilçesine ait plaka harfleri: 05 AC 001 - 05 AZ 999 arasında, 05 DA 001 - 05 DE 999 arasında, 05 EA 001 - 05 EL 999 arasında, 05 G 8001 - 05 G 9000 arasında, 05 M 0001 - 05 M 2500 arasında, 05 T 0001 - 05 T 2500 arasında yer almaktadır.

Amasya Merzifon ilçesine ait plaka harfleri: 05 DF 001 - 05 DZ 999 arasında, 05 T 5001 - 05 T 7500 arasında, 05 G 9001 - 05 G 9250 arasında, 05 M 5001 - 05 M 7500 arasında yer alıyor.

Amasya Suluova ilçesine ait plaka harfleri: 05 FA 001 - 05 FZ 999 arasında, 05 G 9501 - 05 G 9750 arasında, 05 M 7501 - 05 M 7999 arasında, 05 T 7501 - 05 T 7999 arasında yer alıyor.

Amasya ilçeleri plaka

Kısacası Amasya iline kayıtlı olan araçların plakası 05 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.