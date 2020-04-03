03 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 03 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Goller 00:40 Premier Lig 01:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' NİJERYA - ARJANTİN 01:00 Nijerya - Arjantin 01:00 İsviçre - Fransa 02:40 Bir Zamanlar 02:40 FUTBOL AKŞAMI 03:40 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - GANA 03:40 Almanya - Gana 03:55 Spor Kitaplığı 04:00 İspanya - Hollanda 05:30 Bir Oyundan Fazlası 05:40 Premier Lig 05:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 05:55 Takvim Yaprakları 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 07:00 CANAVAR ARABALAR 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi 10:50 Bundesliga Frikik Golleri 10:50 Premier Lig 10:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:00 İspanya - Hollanda 11:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - GANA 11:00 Almanya - Gana 12:40 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL ASİSTLER 12:40 Juventus Goller 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 12:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR 13:00 Spor Manşet 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 14:55 Kamu Spotu: İşte Spor 15:00 Bir Oyundan Fazlası 15:30 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL KURTARIŞLAR 15:50 Premier Lig 15:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR 15:55 Kamu Spotu: Evde Spor 16:00 Hollanda - Meksika 16:00 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' HOLLANDA - MEKSİKA 16:00 Nijerya - Arjantin 17:40 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 17:40 Bundesliga 17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 17:55 Kamu Spotu: İşte Spor 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:00 Spor Ana Haber 19:55 Kamu Spotu: Evde Spor 20:00 Premier Lig 20:00 LİVERPOOL GOLLER 20:30 Bundesliga 20:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller 20:50 KAMU SPOTU EVDE SPOR 20:50 Kamu Spotu: Evde Spor 21:00 Futbol Akşamı 22:00 Spor Artı 23:00 Almanya - Gana 23:00 Brezilya - Şili 23:00 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' BREZİLYA - ŞİLİ Kaynak: InterSinema.com