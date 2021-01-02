02 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı
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02 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı

02.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 06:45
02 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı

02 Ocak 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:30 Maide'nin Altın Günü

02:35 Kardeşim Benim 2

02:35 Kanatsız Kuşlar

04:30 Kanatsız Kuşlar

04:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Oscar Çöllerde

10:00 Akıncı

10:45 Sindirella

13:00 Gün Ortası

13:45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

14:00 Beni Bırakma

15:15 Akıncı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

22:55 Akıncı

23:40 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

Kaynak: InterSinema.com

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