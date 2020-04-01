01 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
01 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Manşet
00:40 FUTBOL AKŞAMI
01:40 PREMİER LİG
02:00 90'dan Sonra
02:05 Bundesliga
02:15 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar
02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
02:40 A MİLLİ TAKIM GOLLER
03:00 Spor Manşet
03:30 Formula E Sokak Yarışları
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Hava Yarışları
04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.'ARJANTİN - BOSNA HERSEK'
04:00 Arjantin - Bosna Hersek
05:05 Freestyle
05:30 Futbol Anadolu
05:40 Süper Lig Goller
05:50 BUNDESLİGA FRİKİK GOLLERİ
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:00 Canavar Arabalar
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Süper Lig Goller
10:50 Bundesliga Frikik Golleri
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Almanya - Portekiz
11:00 İngiltere - İtalya
12:40 Süper Lig Goller
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Manşet
14:00 TBMM-TV
16:00 İsviçre - Fransa
17:40 Muhammed Salah Goller
17:40 Süper Lig Goller
17:45 Cristiano Ronaldo Goller
17:55 Bundesliga Frikik Golleri
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Ana Haber
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Süper Lig Goller
20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
20:30 Liverpool Goller
20:35 Premier Lig
20:45 Bir Zamanlar
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Almanya - Portekiz
23:00 İspanya - Hollanda
Kaynak: InterSinema.com