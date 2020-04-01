01 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Trt, TV

01 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

01 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 06:45
01 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Manşet

00:40 FUTBOL AKŞAMI

01:40 PREMİER LİG

02:00 90'dan Sonra

02:05 Bundesliga

02:15 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar

02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

02:40 A MİLLİ TAKIM GOLLER

03:00 Spor Manşet

03:30 Formula E Sokak Yarışları

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Hava Yarışları

04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.'ARJANTİN - BOSNA HERSEK'

04:00 Arjantin - Bosna Hersek

05:05 Freestyle

05:30 Futbol Anadolu

05:40 Süper Lig Goller

05:50 BUNDESLİGA FRİKİK GOLLERİ

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

07:00 Canavar Arabalar

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi

10:50 Süper Lig Goller

10:50 Bundesliga Frikik Golleri

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Almanya - Portekiz

11:00 İngiltere - İtalya

12:40 Süper Lig Goller

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

13:00 Spor Manşet

14:00 TBMM-TV

16:00 İsviçre - Fransa

17:40 Muhammed Salah Goller

17:40 Süper Lig Goller

17:45 Cristiano Ronaldo Goller

17:55 Bundesliga Frikik Golleri

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

19:00 Spor Ana Haber

19:55 Kamu Spotu: Evde Spor

20:00 Süper Lig Goller

20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller

20:30 Liverpool Goller

20:35 Premier Lig

20:45 Bir Zamanlar

21:00 Futbol Akşamı

22:00 Spor Artı

23:00 Almanya - Portekiz

23:00 İspanya - Hollanda

Kaynak: InterSinema.com

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