01 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 01 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Manşet 00:40 FUTBOL AKŞAMI 01:40 PREMİER LİG 02:00 90'dan Sonra 02:05 Bundesliga 02:15 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar 02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 02:40 A MİLLİ TAKIM GOLLER 03:00 Spor Manşet 03:30 Formula E Sokak Yarışları 03:55 Takvim Yaprakları 04:00 Hava Yarışları 04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.'ARJANTİN - BOSNA HERSEK' 04:00 Arjantin - Bosna Hersek 05:05 Freestyle 05:30 Futbol Anadolu 05:40 Süper Lig Goller 05:50 BUNDESLİGA FRİKİK GOLLERİ 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 07:00 Canavar Arabalar 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi 10:50 Süper Lig Goller 10:50 Bundesliga Frikik Golleri 10:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:00 Almanya - Portekiz 11:00 İngiltere - İtalya 12:40 Süper Lig Goller 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 13:00 Spor Manşet 14:00 TBMM-TV 16:00 İsviçre - Fransa 17:40 Muhammed Salah Goller 17:40 Süper Lig Goller 17:45 Cristiano Ronaldo Goller 17:55 Bundesliga Frikik Golleri 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 19:00 Spor Ana Haber 19:55 Kamu Spotu: Evde Spor 20:00 Süper Lig Goller 20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller 20:30 Liverpool Goller 20:35 Premier Lig 20:45 Bir Zamanlar 21:00 Futbol Akşamı 22:00 Spor Artı 23:00 Almanya - Portekiz 23:00 İspanya - Hollanda Kaynak: InterSinema.com