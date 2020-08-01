01 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Medcezir 00:45 Kaçak Gelinler 02:30 Kaçak Gelinler 03:00 Aramızda Kalsın 04:30 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:00 Kaçak Gelinler 12:30 Afacan Beşler 13:30 Aramızda Kalsın 14:30 En Güzel Bölüm 14:45 Aramızda Kalsın 15:30 En Güzel Bölüm 16:00 Kara Sevda 16:45 Hayat Sevince Güzel 18:45 Star Haber 20:00 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde 20:00 Otoban 22:00 Otoban 22:15 Çember: Aleyna’nın Son Günü 23:45 İngiliz İşi Kaynak: InterSinema.com