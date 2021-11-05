Zynga'nın geliştirdiği FarmVille 3 çıktı!

Bugün itibarıyla ünlü FarmVille serisinin yepyeni oyunu FarmVille 3'ün dünyada çapında yayınlandığını duyurdu. Tarım simülasyonuna dayalı sosyal bir oyun olan Farmville 3, iOS ve Android cihazların yanında Mac M1 modelleriyle uyumlu olarak yayınlandı.

Toplamda 700 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan ve orijinal FarmVille'in 2009'da dünyaya tanıtılmasından on iki yıl sonra oyuncularla buluşan FarmVille 3, eğlenceli karakterler ve etkileşim kurabildiğiniz hayvanlardan oluşan zengin kadrosuyla rengarenk bir dünyaya hayat veriyor.

FarmVille oyuncularının çok sevdiği karakterlerden Marie, oyuncuları karşılamak ve yeni FarmVille oyuncularına çiftliklerini inşa ederken yol göstermek için geri dönüyor. Marie'ye farklı özellik ve becerilere sahip çiftlik işçileri de eşlik etmekte. Bu karakterler oyunculara oyundaki yeni özelleştirilebilir çiftlikler ve hayvancılık aksiyonları gibi konularda yardımcı oluyorlar.

FarmVille'in yeni dünyasında 150'yi aşkın farklı ırktan yavru hayvan sahiplenilmeyi bekliyor. Oyuncular yavruları besleyebilir, büyütebilir ve bunun karşılığında yün veya tereyağı gibi çiftlik ürünleri ile ödüllendirilebilirler.

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Zynga Publishing Başkanı Bernard Kim duygularını, "FarmVille 3, şimdiye kadar yüz milyonlarca oyuncunun severek bir parçası olduğu macera, sosyalleşme ve çiftçilik ruhundan oluşan FarmVille evreninin hem görsel hem de oynanış olarak tamamen yenilenmiş versiyonu. Yeni nesil bu deneyimde oyuncuları birbirinden eğlenceli FarmVille karakterleri ve sevimli hayvanlarla tanışmaya davet ediyoruz," sözleriyle dile getirdi.

OYUN ÖZELLİKLERİ

Hayvan çeşitliliği – Tavuk ve ineklerden egzotik kaplanlara ve kabarık alpakalara kadar 150'den fazla hayvan türünü toplayın, çoğaltın ve besleyin

Farklı çiftçi karakterleri – Çiftlik kurma yolculuğunuzda size yardımcı olacak fırıncılık, balık tutma, odunculuk ve işçilik gibi kullanışlı becerilere sahip 30 karakterle tanışın

Yaşayan, nefes alan bir dünya – Ekinlerin büyümesini hızlandırmak, daha fazla balık yakalamak veya daha çok para kazanmak için dinamik oyun içi mekaniklerle hava durumunu kontrol edin

Her şeyi özelleştirin – Çiftlikteki yardımcılarınıza Cadılar Bayramı için balkabağı kostümü gibi mevsimlik kıyafetler giydirin veya modern ya da Viktorya dönemi dekoru gibi çok sayıda temalı tasarım seçeneği arasından dilediğinizi seçerek çiftliğinize, hayvan barınağınıza veya aracınıza kişisel bir dokunuş katın

Komşularınızla sosyalleşin – Diğer oyuncularla ürün alışverişi yapın ve birlikte farklı oyun içi etkinliklere katılarak ödüller, benzersiz dekorasyon eşyaları kazanmak için iş birlikleri kurun

FARMVILLE 3 FRAGMANI

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