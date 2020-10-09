Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı
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Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı

09.10.2020 22:38 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:03

Fox TV'de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde "Ülfet" karakterine hayat veren usta oyuncu Hatice Aslan'ın cesur pozları takipçilerinden tam not aldı. 58 yaşında olmasına rağmen verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartan Hatice Aslan'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Fox TV'nin cumartesi gecelerine damga vuran Zümrüdüanka dizisinde "Ülfet Kuloğlu" karakterine hayat veren Hatice Aslan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. 58 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

BİRBİRİNDEN CESUR POZLAR VERDİ

Usta oyuncu Hatice Aslan fotoğrafçı arkadaşının objektifine birbirinden cesur pozlar verdi. Arkadaşının yaptığı çekimleri güzel oyuncu kendi sosyal hesabından paylaştı. Yıllara meydan okuyan güzelliğini takipçileriyle paylaşan Aslan gönderisine "Seksi" notunu ekledi.

Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Gençlere taş çıkarttı

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Aslan'ın fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sevilen oyuncunun hayranları yorumlarında usta ismin güzelliğini vurgulamayı ihmal etmedi.

Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Gençlere taş çıkarttı
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Gençlere taş çıkarttı
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı
Haber Yorumları (7)
GENÇ KIZ GÖRÜNÜMLÜ: Yaşlı, bakımlı, temiz kadınları çekici buluyorum. Hatta genç kızlardan daha çekiciler.
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FEHMİ: esaslı karı
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EYLÜL: BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ GİYE BAŞLIK ATMAMIŞSINIZ HAYRET
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