Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli esrleri nelerdir? Zülfü Livaneli ne iş yapıyor? Zülfü Livaneli hayatı ve Biyografisi! Zülfü Livaneli şarkıları! Ünlü yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli koronavirüs hastalığını yenmesi ile gündeme geldi. Özellikle bu süreçte yaptığı açıklamalar ile de zaman zaman gündeme gelen ünlü şanatçı hakkında merak edilenler haberimizde. Zülfü Livaneli kimdir?

Zülfü Livaneli gerek sanatçılığı, gerek yazarlığı ve politik söylemleri ile zaman zaman gündeme gelen bir sanatçıdır. Son olarak koronavirüs salgını ve hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamalar ile sıkça gündeme gelmektedir. Yakalandığı corona virüs hastalığını yendiğini açıklayan ünlü sanatçı hakkında merak edilenler haberimizde.

ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?

Tam adı Ömer Zülfü Livanelioğlu'dur. Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmendir.

Ömer Zülfü Livanelioğlu, 20 Haziran 1946'da Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya geldi. Livanelioğlu ailesinin büyük dedeleri Ömer Efendi 93 Harbi'nde Artvin'in Ermeni ve Rus işgaline uğraması üzerine Erzurum'a gelerek Ahmet Muhtar Paşa'nın ordusuna katılmıştır.

Ömer Efendi Harput Redif Taburu'na mülazım rütbesiyle atanır. Daha sonra burada çıkan çatışmada şehit düşer. Ömer Efendi'nin tek oğlu olan Zülfü Efendi, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde sorgu hakimi olarak görev yapar. Soyadı Kanunu çıktığında, babasının geldiği Artvin/Yusufeli/Livane Sancağı'na izafeten Livanelioğlu soyadını alır. Zülfü Efendi'nin oğullarından üçü de hakim olmuştur. En büyükleri ve Zülfü Livaneli'nin babası olan Mustafa Sabri Livanelioğlu, Yargıtay Başkanvekilliği'ne kadar yükselmiştir.

Livaneli, 1994 yerel seçimlerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Anavatan Partisi'nin adayı İlhan Kesici, Refah Partisi'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Doğru Yol Partisi'nin adayının Bedrettin Dalan olduğu çekişmeli seçim sürecinde oyların %20,30'unu alan Livaneli üçüncü geldi.

Erdoğan ise %25,19'luk bir oranla Belediye Başkanı seçildi. Livaneli, 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'den İstanbul milletvekili seçildi. Partinin 13. Olağanüstü Kurultayı'nda yeter sayıda imza bulamadığı için genel başkan adayı olamadı ve parti yönetimini ağır şekilde suçlayarak istifa etti.[Livaneli, istifasını açıklarken şunları söyledi:

"CHP yönetimi, Atatürk'ün laik, devrimci, halkçı, çağdaş ve reformcu çizgisini 21. yüzyıla taşıyamadığı için ülkemizi içinden çıkılması güç bir siyasi karmaşaya sürükledi. Bu büyük tarihsel ve siyasi kaymayı engelleyebilmek ve CHP'yi özündeki devrimci, reformcu ilkelere tekrar kavuşturabilmek için, parti içinde her düzeyde büyük çaba harcadım. Ama ne yazık ki bu çabalar da diğerleri gibi sonuçsuz kaldı. Partideki muhalif fikir ve kişileri yok etme alışkanlığı, bu kurultaydan sonra da bir kıyıma dönüşerek devam ediyor. CHP içinde kalarak mücadele etme yolları artık tükendi. Parti, örneği görülmemiş bir şekilde antidemokratik ve oligarşik bir yapıya dönüştürüldü. "

KİTAPLARI

Huzursuzluk (2017)

Konstantiniyye Oteli (2015)

Kardeşimin Hikayesi (2013)

Edebiyat Mutluluktur (2012)

Harem (2012)

Serenad (2011)

Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)

Son Ada (2008)

Sevdalım Hayat

Leyla'nın Evi

Gorbaçov´la Devrim Üstüne Konuşmalar

Mutluluk (2002)

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Livaneli Besteleri

Engereğin Gözündeki Kamaşma

Sosyalizm Öldü Mü?

Diktatör ile Palyaço

Türkiye Orta Zekalılar Cenneti

Sis

Dünya Değişirken

Geçmişten Geleceğe Türküler

Arafat´ta Bir Çocuk