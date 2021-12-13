Züleyha ölecek mi? Sevilen oyuncu Hilal Altınbilek diziden mi ayrılıyor?

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan, Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde izleyenlere heyecan yarattı. Dizinin yayınlanan fragmanında da yere yığıldığı sahneler izleyicinin aklına, "Züleyha ölüyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Yanında bu anlarda Hakan vardı. Paylaşılan yeni bölüm fragmanında ise başı sargılı halde hastanede tedavi altına alınan Züleyha'nın kalbi durur. Hilal Altınbilek diziden mi ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyhası ölecek mi? Daha fazla detay haberimizdedir…

HİLAL ALTINBİLEK DİZİDEN Mİ AYRILIYOR?

Atv ekranların en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Züleyha karakteri ile damga vuruyor. Atv'de yayınlanacak olan yeni bölümde Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha'nın diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Bununla birlikte, yayınlanan fragmanda Züleyha'nın kurşunların hedef olduğu görülüyor. Züleyha'nın diziden ayrılacağına veya öleceğine dair henüz bir açıklama bulunmamaktadır. Detayların ise haftaya yayınlanacak yeni bölümde gelmesi bekleniyor.

ZÜLEYHA ÖLÜYOR MU?

Atv ekranların en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Züleyha karakteri ile izleyenleri kendine hayran bıraktırıyor.Atv'de yayınlanacak olan yeni bölümde Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha'nın diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Bunun yanı sıra, yayınlanan fragmanda Züleyha'nın kurşunların hedef olduğu görülüyor. Züleyha'nın diziden ayrılacağına veya öleceğine dair henüz bir açıklama bulunmamaktadır. İzleyicinin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin detayların haftaya yayınlanacak yeni bölümde gelmesi beklenmektedir.

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