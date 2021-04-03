Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

Karşılaşmalar saat 14: 00'da başlıyor.

Zula Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiye kadar oynadığı dört karşılaşmayı kazanan fastPay Wildcats zirvede namağlup bir şekilde yer alıyor. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu üçüncü hafta birinci gününün fikstürü sizlerle.

Günün ilk maçında fastPay Wildcats - Gamers of Future 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki Çamlıca Espor - Dıgıtal Athletics karşılaşmasıyla 3. hafta birinci günü son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

fastPay Wildcats -14: 00- Gamers of Future

Bal Espor -15: 00- İstanbul Espor

ABB Aski Espor -16: 00- KBB Kağıtspor Espor

Sangal Esports -17: 00- Galatasaray

Çamlıca Espor -18: 00- Dıgıtal Athletics

3. hafta 1. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros