Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor
Karşılaşmalar saat 14: 00'da başlıyor.
Zula Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiye kadar oynadığı dört karşılaşmayı kazanan fastPay Wildcats zirvede namağlup bir şekilde yer alıyor. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu üçüncü hafta birinci gününün fikstürü sizlerle.
Günün ilk maçında fastPay Wildcats - Gamers of Future 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki Çamlıca Espor - Dıgıtal Athletics karşılaşmasıyla 3. hafta birinci günü son bulmuş olacak.
Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları
fastPay Wildcats -14: 00- Gamers of Future
Bal Espor -15: 00- İstanbul Espor
ABB Aski Espor -16: 00- KBB Kağıtspor Espor
Sangal Esports -17: 00- Galatasaray
Çamlıca Espor -18: 00- Dıgıtal Athletics
3. hafta 1. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros