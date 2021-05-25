Zula Mobile Maksimum Zafer Etkinliğinin Kazananları belli oldu!
Etkinlik sona erdi!
%100 yerli, milli, ücretsiz online FPS oyunu Zula Mobile Maksimum Zafer Etkinliğinin kazananları belli oldu. Şirket etkinliğin kazananlarını sosyal medya hesapları üzerinden Zula severlere duyurdu.
Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Maksimum Zafer etkinliği son buldu. Birçok oyuncunun etkinlikte birinci olmak için kıyasıya rekabet ettiği etkinliğin sıralamaya giren kullanıcıları ise şu şekilde:
EAGLEPAW 5.000 ZMA
JACKSPARROW 2.500 ZMA
KAANUSTA 1.000 ZMA
tinercimert 500 ZMA
PRENSESALİ 500 ZMA
MMG31K 500 ZMA
BLACKBURNE 500 ZMA
YouTube_Wectori 500 ZMA
Nesquik26esv 500 ZMA
KralTorin 500 ZMA
Gönderinin paylaşıldığı sosyal medya hesabına hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak etkinliğe katılan herkesi tebrik ediyoruz! Bir sonraki Zula Mobile etkinliğinde görüşmek üzere.
Bu haber ilginizi çekebilir:
Kaynak: Playerbros