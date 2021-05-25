Zula Mobile Maksimum Zafer Etkinliğinin Kazananları belli oldu!

Etkinlik sona erdi!

%100 yerli, milli, ücretsiz online FPS oyunu Zula Mobile Maksimum Zafer Etkinliğinin kazananları belli oldu. Şirket etkinliğin kazananlarını sosyal medya hesapları üzerinden Zula severlere duyurdu.

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Maksimum Zafer etkinliği son buldu. Birçok oyuncunun etkinlikte birinci olmak için kıyasıya rekabet ettiği etkinliğin sıralamaya giren kullanıcıları ise şu şekilde:

EAGLEPAW 5.000 ZMA

JACKSPARROW 2.500 ZMA

KAANUSTA 1.000 ZMA

tinercimert 500 ZMA

PRENSESALİ 500 ZMA

MMG31K 500 ZMA

BLACKBURNE 500 ZMA

YouTube_Wectori 500 ZMA

Nesquik26esv 500 ZMA

KralTorin 500 ZMA

Gönderinin paylaşıldığı sosyal medya hesabına hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak etkinliğe katılan herkesi tebrik ediyoruz! Bir sonraki Zula Mobile etkinliğinde görüşmek üzere.

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Kaynak: Playerbros