Zula 18 Ağustos Güncelleme Notları paylaşıldı!
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Zula 18 Ağustos Güncelleme Notları paylaşıldı!

Zula 18 Ağustos Güncelleme Notları paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Türk yapımı ilk FPS oyunu olarak çıkış yapan Zula'da sıra güncelleme notlarında. Zula 18 Ağustos Güncelleme Notları paylaşıldı.

Yeni güncelleme ile birlikte oyuna 3 ana başlıkta değişiklik getirildi. Zula'nın forumunda paylaştığı bilgilere göre güncelleme şu üç başlık altında paylaşıldı:

NİŞANGAH ÖZELLEŞTİRMESİ

  1. Sniper'da Mermi Sekme Oranının Değiştirilmesi
  2. Lag ve Işınlanma Sorunu
  3. Nişangah Özelleştirmesi

Artık oyun içinde üç farklı nişangah seçebilir, bu nişangahları ayrı ayrı özelleştirilebilirsiniz. Ayrıca nişangah kodunu kaybetmemek için bu kodu kopyalayıp saklayabilir veya arkadaşlarınızla nişangahınızı paylaşabilirsiniz. Oyuna eklenen üç tip nişangah çeşidi ise şu şekilde:

  • Klasik Nişangah: Klasik nişangahı seçtikten sonra "Nişangah" kısımdan davranış, orta nokta, dış çizgi, renk gibi özelleştirmeleri yapabilirsiniz.
  • Modern Nişangah: Modern nişangahı seçtikten sonra "Nişangah" kısımdan sabitliği, tepkisi, rengi ve aradaki boşluk mesafesini özelleştirebilirsiniz.
  • Nokta Nişangah: Nokta nişangahın tepkisini, rengini ve genişliğini kendi oyun tarzına göre özelleştirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

SNIPER'DA MERMİ SEKME ORANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Zula'da zıplayarak sniper ile düşmanı öldürmek öncesinde daha kolaydı. Bunu biraz daha zorlaştırmak ve oyunu daha da dengeli hale getirmek adına silahın sekme oranı arttırıldı.

LAG VE IŞINLANMA SORUNU

Artık maç içerisinde internetinizin gittiği anda sistem oyuncunun internetinin gittiğini anlık olarak algılayıp, ekrana bir bildirim verecek. Buna ek olarak maçlarda 10 saniye boyunca internet bağlantısı tekrar sağlanamazsa oyuncu maçtan uzaklaştırılacak. Battle Royale maçında bu durumla karşılaşıldığında ise oyuncunun maçtan uzaklaştırılması 20 saniye olacak.

Yukarıdaki değişiklikler ile oyun içinde "Işınlanma Hilesi" kullanan oyuncuların önüne geçilmiş olundu.

Playerbros ekibi olarak hepinize keyifli oyunlar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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