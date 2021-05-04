Zula 0.21 Teknik Güncellemesi yayında!

Yeni güncelleme yayında!

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı FPS oyunu Zula 0.21 Teknik Güncellemesi . Biz de yeni gelen bu güncellemeyi ve detaylarını sizler için derledik.

Bu güncelleme ile bazı önemli hataları giderilirken, yazılı sohbet sistemi tekrar açıldı.

SOHBET GERİ GELDİ (BETA)

En fazla istenen özelliklerden birisi olan sohbet sistemini, geliştirmeleri ve iyileştirmeleri tamamlanarak tekrar açıldı. Ana menüde arkadaşlar arası ve takım ile, maç içerisinde ise takım arkadaşları veya kurallara göre herkes ile yazılı sohbet edilebilecek.

Eğer sohbet sisteminde performans sorunları yaşandığını görülürse, düzeltme çalışmaları için sistem tekrar kapatılabilir.

HATA DÜZELTMELERİ

Farklı oyun modunda veya haritada maç bulma hatası giderildi.

Haritadan düşme hatası giderildi. Eğer nadir de olsa bu hata ile karşılaşılırsa "diğer oyuncuları bekleme aşamasında" tekrar doğacaksınız, "başlamış bir maç ise" karakteriniz öldürülecektir. Bu çözümler de yeterli olmazsa ana menüye döndürülürsünüz.

0.21 sürümü güncelleme gerektirdiği için yeni sürümü platform marketine giderek indirmelisiniz.

Umuyoruz ki yeni güncelleme ile birlikte oyun oynama optimizasyonu biraz da olsa giderilmiştir. Herkese iyi oyunlar!

Kaynak: Playerbros