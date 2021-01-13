Zuhal Topaldaki Mikser kim, gerçek adı ne? Zuhal Topal Mikser Aydoğan Temel kimdir, kaç yaşında?

Zuhal Topalla Sofrada Mikser kim sorusu her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada gündem oldu. Zuhal Topalla Sofrada yarışmasında Mikser olarak adlandırılan dış sesi Aydoğan Temel seslendirmektedir. Peki, Zuhal Topaldaki Mikser kim, gerçek adı ne? Zuhal Topal Mikser Aydoğan Temel kimdir, kaç yaşında?

Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesi Mikser'in kim olduğu merak ediliyordu. Zuhal Topalla Sofrada Mikser kim sorusu her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada gündem oldu. . Zuhal Topalla Sofrada yarışmasında Mikser olarak adlandırılan dış sesi Aydoğan Temel seslendirmektedir. Program sunucusu Zuhal Topal'ın sürekli 'Mikser' yani karıştırıcı diye seslenerek takıldığı Aydoğan Temel kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında gibi soruların cevapları burada!

ZUHAL TOPALLA MİKSER KİMDİR? AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada programında dış ses Mikser olarak tanınan Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi ve 55 yaşındadır.

Aydoğan Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır.

Sıkça seslendirdiği yabancı ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu yer almaktadır. Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin de dış sesi olan Aydoğan Temel, o zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin çoğu tarafından sevildi ve hala taklitleri yapılmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında yer alan Aydoğan Temel, şimdilerde Zuhal Topal'da Mikser olarak sesiyle yer almaktadır.