Zuhal Topal ne zaman başlıyor 2021? Zuhal Topal ile Yemekteyiz programı ne zaman, hangi kanalda?

Geçtiğimiz yıl FOX ekranlarında buluşan Zuhal Topal bu sezon Tv8 ile anlaşmıştır. Peki, Zuhal Topal ne zaman başlıyor 2021? Zuhal Topal ile Yemekteyiz programı ne zaman, hangi kanalda?

Televizyonun vazgeçilmez gündüz kuşağı programları arasında yer alan Zuhal Topal'ın yeni programı farklı bir formatla farklı bir kanalda yayınlanacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezon fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki günlerden itibaren TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan programda tanıtımda yer alan farklı format dikkat çekti. Peki, Zuhal Topal ne zaman başlıyor 2021? Zuhal Topal ile Yemekteyiz programı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Yarışmanın yeni sezon fragmanında yer alan bilgilere göre program 13 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle ekranda olacak. İlk bölümde erkek yarışmacının yemek ve servis yapması en çok dikkat çeken özellik oldu. Bunun ilk haftaya mı özel olduğu yoksa formatın bu şekilde mi şekillendiği ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak.

ZUHAL TOPAL YENİ FRAGMANDA NELER OLUYOR?

Program başlamadan önce Topal'a 'hoş geldin' sürprizi de hazırlandı. Yarışmacıların evine gitmeye hazırlandığı sırada sürpriz ile karşılaşan Zuhal Topal büyük sevinç yaşadı.

Programın ilk bölümünde peş peşe talihsizlikler yaşayan erkek yarışmacı ise sıra dışı bir fikir ortaya attı. Öte yandan bazı isimlerin gözyaşları içerisinde kaldığı görüldü.