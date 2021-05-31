Zuhal Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zuhal Aktan'ın hayatı ve biyografisi
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ZUHAL AKTAN KİMDİR?
Zuhal Aktan 10 Ekim 1950 Amasya Merzifon doğumlu Türk sinema oyuncusudur.
Zuhal Aktan doğum tarihi : 10 Ekim 1950
Zuhal Aktan kaç yaşında : 70 yaşında
Zuhal Aktan mesleği ne : Oyuncu
Zuhal Aktan nereli : Amasya
Zuhal Aktan burcu ne : Terazi
Zuhal Aktan'ın babasının adı Zülkarneyn, annesinin adı ise Melahat'tır. Babası hava albayıdır. Annesi ise ev hanımıdır. Kendisinden küçük Meral isminde kız kardeşi vardır. İlkokul diplomasını Konya Karma İlkokulu'ndan alan oyuncu, ortaokula Konya'da başladı. Daha sonra Eskişehir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra istanbul'a gelince Özel Diş Hekimliği Yüksek Okulu'dan mezun oldu.
1968 senesinin Nisan ayında "Miss Turkey Sinema Güzeli" güzellik yarışmasında 1. oldu. Aynı sene Haziran ayında Miami'de yapılan Dünya Güzeli Yarışması'na katılmak için başvurmuştu. Fakat Amerika'da reşit olma yaşı 21 olmasından ve kendi yaşınında 18 olmasından dolayı mahkeme kararıyla doğum tarihini 1947 yaptırdı.
Zuhal Aktan, Türkiye Güzeli seçildikten sonra 1969 senesinin Mart ayında Engin Çağlar'la birlikte "Yalnız Adam" adlı ilk filmini çevirmiş. Sonra "Kara Efe"de Tanju Korel'le, "Satılık Gelin"de Eşref Kolçak'la, "Deli Murat", "Dağlar Şahini" ve "Tarkan"da da Kartal Tibet'le başrolde oynamıştır.
Zuhal Aktan, 6'sı da başrol olmak üzere 6 ayda 6 film çevirmiştir. Sinema kariyerinde 20 ye yakın filmde başrol oynamıştır.
OYNADIĞI FİLMLER
Savulun Battal Gazi Geliyor (Isabella) - 1973
Suya Düşen Hayal (Nevin) - 1972
Güneş Tekrar Doğacak - 1972
Çapkınlar Şahı (Gül) - 1972
Silah ve Namus (Aysel) - 1971
Sevmek ve Ölmek Zamanı (Nihal) - 1971
Cilalı İbo Yetimler Meleği - 1971
Sevdiğim Uşak (Sabahat/Hülya) - 1971
Çapkın ve İnsafsız (Meral) - 1971
Alçaklar Affedilmez - 1970
Kaçak (Tülin) - 1970
Kafkas Şahinleri - 1970
Beleşçi Murat - 1970
Son Günah (Nevin) - 1970
Kader Bağlayınca - 1970
Ölünceye Kadar - 1970
Yarım Kalan Saadet (Jale) - 1970
Yalnız Adam - 1969
Tarkan (Bige) - 1969
Dağlar Şahini (Zeynep) - 1969
Deli Murat - 1969
Kara Efe - 1969
Satılık Gelin - 1969