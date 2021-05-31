Zuhal Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zuhal Aktan'ın hayatı ve biyografisi

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Zuhal Aktan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Sinema oyuncusu Zuhal Aktan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? Zuhal Aktanile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.

ZUHAL AKTAN KİMDİR?

Zuhal Aktan 10 Ekim 1950 Amasya Merzifon doğumlu Türk sinema oyuncusudur.

Zuhal Aktan doğum tarihi : 10 Ekim 1950

Zuhal Aktan kaç yaşında : 70 yaşında

Zuhal Aktan mesleği ne : Oyuncu

Zuhal Aktan nereli : Amasya

Zuhal Aktan burcu ne : Terazi

Zuhal Aktan'ın babasının adı Zülkarneyn, annesinin adı ise Melahat'tır. Babası hava albayıdır. Annesi ise ev hanımıdır. Kendisinden küçük Meral isminde kız kardeşi vardır. İlkokul diplomasını Konya Karma İlkokulu'ndan alan oyuncu, ortaokula Konya'da başladı. Daha sonra Eskişehir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra istanbul'a gelince Özel Diş Hekimliği Yüksek Okulu'dan mezun oldu.

1968 senesinin Nisan ayında "Miss Turkey Sinema Güzeli" güzellik yarışmasında 1. oldu. Aynı sene Haziran ayında Miami'de yapılan Dünya Güzeli Yarışması'na katılmak için başvurmuştu. Fakat Amerika'da reşit olma yaşı 21 olmasından ve kendi yaşınında 18 olmasından dolayı mahkeme kararıyla doğum tarihini 1947 yaptırdı.

Zuhal Aktan, Türkiye Güzeli seçildikten sonra 1969 senesinin Mart ayında Engin Çağlar'la birlikte "Yalnız Adam" adlı ilk filmini çevirmiş. Sonra "Kara Efe"de Tanju Korel'le, "Satılık Gelin"de Eşref Kolçak'la, "Deli Murat", "Dağlar Şahini" ve "Tarkan"da da Kartal Tibet'le başrolde oynamıştır.

Zuhal Aktan, 6'sı da başrol olmak üzere 6 ayda 6 film çevirmiştir. Sinema kariyerinde 20 ye yakın filmde başrol oynamıştır.

Kaynak : tsa.org.tr

OYNADIĞI FİLMLER

Savulun Battal Gazi Geliyor (Isabella) - 1973

Suya Düşen Hayal (Nevin) - 1972

Güneş Tekrar Doğacak - 1972

Çapkınlar Şahı (Gül) - 1972

Silah ve Namus (Aysel) - 1971

Sevmek ve Ölmek Zamanı (Nihal) - 1971

Cilalı İbo Yetimler Meleği - 1971

Sevdiğim Uşak (Sabahat/Hülya) - 1971

Çapkın ve İnsafsız (Meral) - 1971

Alçaklar Affedilmez - 1970

Kaçak (Tülin) - 1970

Kafkas Şahinleri - 1970

Beleşçi Murat - 1970

Son Günah (Nevin) - 1970

Kader Bağlayınca - 1970

Ölünceye Kadar - 1970

Yarım Kalan Saadet (Jale) - 1970

Yalnız Adam - 1969

Tarkan (Bige) - 1969

Dağlar Şahini (Zeynep) - 1969

Deli Murat - 1969

Kara Efe - 1969

Satılık Gelin - 1969