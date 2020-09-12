Zübeyde Hanım'a kaldırım atağı
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Zübeyde Hanım'a kaldırım atağı

Altındağ Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım mahallesinin kaldırımlarını yeniliyor.

Zübeyde Hanım'a kaldırım atağı
12.09.2020 09:06 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:10

Altındağ Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım mahallesinin kaldırımlarını yeniliyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kaldırımlarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniliyor. Kaldırımlardaki bozuklukları onaran ekipler, yaya kaldırımlarını yayalar ve engelli vatandaşlar için de daha güvenli hale getiriyor. Altındağ Belediyesinin çalışmaları vatandaşlardan tam not alıyor.

24 saat görev başındayız

Altındağ'ın her bölgesine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Kaldırım çalışmalarımızı yerinde inceledim. Ekiplerimiz 24 saat görev başında... Altındağlı hemşehrilerimizin sıkıntılarına çözüm bulmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Altındağ'ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen kaldırım yenileme işlemlerini yapıyoruz. İnşallah Altındağ'ın her noktasına hizmet götüreceğiz" dedi.

Vatandaş talepleri ilk sırada

Vatandaşlardan gelen taleplere ve ihtiyaçlara her zaman öncelik verdiklerinin de altını çizen Başkan Balcı, "Altındağ'da hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmadan eşit bir şekilde hizmet götürüyoruz. Altındağımızın her noktasında ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Onarımını yaptığımız ve yenilediğimiz yollar sayesinde, vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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