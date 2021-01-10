"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın indirmeleri yüzde 15 düştü

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararı sonrasında ağır bedel ödemeye başladı. Hem Türkiye'de hem de dünyada zirveden düşen WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin, 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 15 düştü. Bu oran, küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ediyor.

Ülkemizde en fazla kullanıcı sayısına sahip olan uygulama WhatsApp, gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını açıklamasından sonra birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Türkiye ve dünyada büyük bir boykotla karşılaşan WhatsApp'ın yeni yüklemelerinde de büyük düşüş yaşandı.

YÜZDE 15 DÜŞTÜ

WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 15 düştüğü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiği öğrenildi.

ALTERNATİF MESAJLAŞMA UYGULAMALARI İLGİ GÖRÜYOR

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada 'Telegram Messenger' yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği 'Signal' uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi.

WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Google'ın uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

WHATSAPP ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?