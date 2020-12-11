"Zorunlu aşı kanunen mümkün kılınabilir"

Mirgün Cabas ile Her Şey'in bu haftaki konukları tıp hukuku uzmanı Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ve Türkiye'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'ydı.

Mirgün Cabas ile Her Şey'in bu haftaki konukları tıp hukuku uzmanı Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ve Türkiye'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'ydı. Söğüt, yasal düzenleme yapıldığı takdirde Türkiye'de aşının zorunlu hale gelebileceğini söyledi. Avrupa rekortmeni yüzücü Sakçı ise Türkiye'deki tesis sorunu giderilirse bu spor dalında başka isimlerin de parlayabileceğini belirtti.

Kaynak: DailyMotion.com