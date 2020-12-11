"Zorunlu aşı kanunen mümkün kılınabilir"
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"Zorunlu aşı kanunen mümkün kılınabilir"

11.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:48

Mirgün Cabas ile Her Şey'in bu haftaki konukları tıp hukuku uzmanı Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ve Türkiye'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'ydı.

Mirgün Cabas ile Her Şey'in bu haftaki konukları tıp hukuku uzmanı Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ve Türkiye'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'ydı. Söğüt, yasal düzenleme yapıldığı takdirde Türkiye'de aşının zorunlu hale gelebileceğini söyledi. Avrupa rekortmeni yüzücü Sakçı ise Türkiye'deki tesis sorunu giderilirse bu spor dalında başka isimlerin de parlayabileceğini belirtti.

'Zorunlu aşı kanunen mümkün kılınabilir'

Kaynak: DailyMotion.com

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