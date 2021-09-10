Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de 9 günü yoğun bakım olmak üzere 12 gündür hastanede korona virüs tedavisi gören 16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Emin Aslan, bir an önce iyileşerek okuluna kavuşmak için gün sayıyor.

Kayseri'de 9 günü yoğun bakım olmak üzere 12 gündür hastanede korona virüs tedavisi gören 16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Emin Aslan, bir an önce iyileşerek okuluna kavuşmak için gün sayıyor. Aşı çağrısında bulunan Aslan, "Daha sağlıklı bir şekilde okula gidebilmemiz için öğretmenlerimiz aşısını olsun" dedi.

Kayseri'de ailesiyle beraber gittikleri düğünün ardından korona virüse yakalanan 16 yaşındaki Muhammet Emin Aslan ve babası 43 yaşındaki Abdullah Aslan, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Burada durumu daha da ağırlaşan Muhammet, yoğun bakıma alındı. 9 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Muhammet Emin, aşı çağrısında bulundu.

Yoğun bakım sürecinin çok zor geçtiğini kaydeden Aslan, "Virüs bana ailemden bulaştı. Evde durumum ağırlaşınca ambulans çağırıp hastaneye yatırdılar. 2 gün normal odada kaldıktan sonra durumum ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırdılar. 1 haftaya yakın yoğun bakımda kaldım ve burası baya zordu. Orada bir sürü alete bağlısın. Sadece yatakta yatıyorsun. Orası baya sıkıntılıydı. Orada durumum düzeldikten sonra şimdi normal odaya çıkardılar. Burası yoğun bakıma göre baya iyi. Orası çok zordu ve baya zorlandım. Herkes kendine dikkat etsin ve aşısını yaptırsın. Kimse oraya düşmesin. Yoğun bakım hiç kolay değildi. Okulumu özledim. Uzun zamandır zaten gidemiyorduk. Arkadaşlarımla şimdi konuşuyorum. Onlarda okulda yeni derslere başlamışlar. Öğretmenlerimin de hepsinin aşısını olmasını istiyorum. Daha sağlıklı bir şekilde okula gidebilmemiz için hepsi aşısını olsun" diye konuştu.

"AŞILI OLMAYAN KİMSEYLE KONUŞMAYACAĞIM"

Muhammet Emin'in babası 43 yaşındaki Abdullah Aslan da, "Binamızda komşumuzun düğünü vardı. Düğün salonuna gittiğimizde sosyal mesafeye dikkat etmedik, maskemizi de takmadık. Ondan dolayı bulaştığını düşünüyoruz. Orada denildiğine göre 2 tane korona virüslü varmış. Oradan kaptık. Önce hanım yakalandı. Daha sonra bana geçti. Benden sonrada oğluma geçti. Bu süreçte çok şeyler atlattık. Herkesin aşısını olmasını istiyorum. Hastaneden çıktığımda da aşılı olmayan kimseyle de konuşmayı düşünmüyorum. 12 gündür hastanedeyim. Benim de sıkıntılarım oldu ama oğlum kadar değildi. Devletimiz ve doktorlarımız gerekli tedavi için her şey uyguladılar" şeklinde konuştu.

8Ali Göç - Mükremin Kaya/İHA)

Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor
Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor
Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor
Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor
Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor
Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Münir Özkul Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Max Meyer Ünal Karaman Abdullah Avcı Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:45:48. #1.15#

title