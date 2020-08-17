Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
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Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu

Haftalardır devam eden elemelerin ardından MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosu seçildi. Kadroya son giren iki isim ise Gülşah ve Ebru oldu.

17.08.2020 07:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:12

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Günlerdir ana kadroyu seçmek için birbirinden farklı yemekler isteyen şefler, dün akşam kadroyu tamamladı.

ZORLU SEÇİMLER BİTTİ

Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda olduğu yarışmanın 2020 kadrosuna girebilmek için yarışan yarışmacılar, günlerce ter döktü. Dün akşam son oyunları kazanarak ana kadroya giren isimler Gülşah ve Ebru oldu. Masterchef'in ana kadrosuyla birlikte pazartesi akşamı yeni yayınlanacak ilk bölümünde Ayyüce, Serhat, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal, Barbaros, Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir zorlu mücadele için ter dökecek.

Zorlu eleme turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları seçildi
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu

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