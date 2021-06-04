Son Dakika | Zorla indirilen uçakta gözaltına alınan Protasievich, Polonya ve Litvanya'yı suçladı

Son dakika haberlerine göre - Zorla indirilen uçakta gözaltına alınan Protasievich, Polonya ve Litvanya'yı suçladı Ryanair uçağının zorla indirilmesiyle gözaltına alınan gazeteci Roman Protasievich, Belarus devlet televizyonuna röportaj verdi.

- Zorla indirilen uçakta gözaltına alınan Protasievich, Polonya ve Litvanya'yı suçladı

VARŞOVA - Ryanair uçağının zorla indirilmesiyle gözaltına alınan gazeteci Roman Protasievich, Belarus devlet televizyonuna röportaj verdi. Protasievich programda Polonya ve Litvanya'nın kendi politik çıkarları için Belarus muhalefetini desteklediğini söylerken, protestoların zamanlama uygun oluncaya kadar askıya alınmasını tavsiye etti. Muhalif gazetecinin babası Dimitri Protasievich oğlunun bu sözleri baskı ve işkence altında sarf ettiğini söyledi.

Atina'dan Vilnus'a giden Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesinin ardından gözaltına alınan gazeteci Roman Protasievich, Belarus devlet televizyonuna röportaj verdi. Bir buçuk saat kadar süren programda pişmanlığını dile getiren Roman Protasievich, Belaruslu güvenlik görevlileriyle işbirliği yaptığını söyledi. Hükümetin devrilmesi ve Aleksander Lukaşenso'nun fiziki olarak elimine edilmesi komploları kuran kişilerin bir internet platformunda düzenlediği konferanslara anonim olarak katıldığını söyleyen Roman Protasievich, bunu kendisine söz konusu komplocularla Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya arasında aracılık rolü verildiği için yaptığını belirtti. Röportaj esnasında gözlerinin dolduğu gözlenen Protasievich, Belaruslu muhaliflerin faaliyetlerinin Belarus'u zayıflatmak için yabancı istihbaratlar tarafından finanse edildiğini ileri sürdü. Polonya ve Litvanya'nın Rusya'yı eleştirmek ve Orta Doğu'dan gelen göçmenleri almamak için Belarus muhalefetini desteklediğini ileri süren Belaruslu gazeteci "Kaybettik. Batının yaptırımlarının amacı Belarus ekonomisini mahvetmeyi amaçlıyor, bu sayede aç kalacak Belarusluların yeniden sokağa dökülmesini amaçlıyor. Svetlana Tikhanovskaya da bunun farkında" şeklinde konuştu.

Yardım sözü tutulmadı

Varşova'da açılan Belarus Evi'ne de değinen Protasieviç, bu kurumun göçmenlere yardım için Polonya hükümetinden 53 milyon zloti (yaklaşık 12 milyon euro) yardım aldığını ancak söz konusu yardımları gerçekleştirmediğini iddia etti. Protasieviç, NEXTA kanalında birlikte çalıştığı ortağı Stepan Pucila'ya da Rus oligarklardan para almak ve gazetecilik sınırını aşan etkinliklerde bulunmakla suçladı. Röportajının bir kısmında Aleksander Lukaşenko'ya saygı duyduğunu, ondan hayranlıkla söz ettiğini belirten Roman Protasieviç, muhalefete uygun zaman gelinceye kadar gösterileri askıya almaları tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu röportajı değerlendiren Roman Protasievich'in babası Dimitri Protasievich ile Belaruslu muhalifler Protasievich'in bu açıklamaları baskı ve işkence altında yaptığını söyledi. Roman Protasievich, kız arkadaşı Sofia Sapiega ile birlikte 23 Mayıs'ta Minsk havalimanında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Belarus makamları Protasievich'e yetkililere ve kolluk kuvvetlerine karşı nefreti körüklemek, halkı isyana teşvik etmek, kamu düzenini ciddi şekilde ihlal edici faaliyetler düzenlemek suçlamasını yöneltirken, Protasievich gözaltında yayınlanan ilk videosunda halkı kitlesel gösterilere teşvik ettiğini kabul ederek, yetkililerle işbirliğine gittiğini söylemişti. Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesi ve Roman Protasievich'in gözaltına alınması üzerine AB liderleri Belarus havayolu şirketlerinin AB hava sahasına girişini yasaklamış, AB havayollarına ise Belarus hava sahasını kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ebru Orhan