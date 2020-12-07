"Zor Yıllar" filmi ilk kez izleyiciyle buluşacak
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"Zor Yıllar" filmi ilk kez izleyiciyle buluşacak

07.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:21

Başrollerinde Derda Yasir Yenal, Rüveyda Öksüz ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı film bu akşam ATV'de yayınlanacak.

Başrollerinde Derda Yasir Yenal, Rüveyda Öksüz ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı film bu akşam ATV'de yayınlanacak.

Filmde ayrıca Ahmet İlker Okumuş, Ferhat Yılmaz, Mehmet Emin Kadıhan, Bora Sivri, Safa Tabur, İbrahim Ethem Arslan, Alper Türedi, Çağatay Kılınç ve Murat Cen rol alıyor.

Çekimleri Sakarya Taraklı'da yapılan filmin yönetmenliğini Ayhan Özen üstleniyor.

"Zor Yıllar"ın konusu özetle şöyle:   "Milli Mücadele yıllarında savaş devam ederken, İngiliz asıllı bankalar savaştan dolayı maddi olarak iyice zor durumda kalır ve halkı sömürmeye başlar. Varını yoğunu tefecilere kaptırmış yerli halkın ticaret ehli yoklukla mücadele etmekte ve gün geçtikçe artan borçlardan dolayı bunalıma sürüklenmektedir. Zor durumdaki yerli tüccarlar, bir araya gelerek, İngiliz'in hem fiili hem de faiz düzeni sömürüsünden kurtulmak için ilk yerli bankayı kurmaya girişirler. Bu sırada tefecilere olan borcundan nasıl kurtulacağını bilemeyen İsmail Bey geride küçük kızını, karısını ve güzeller güzeli yeğeni Gülfem'i, gözü yaşlı ve borç içinde bırakır. Gülfem'in gönül verdiği Tahir ise daha yeni cepheye gitmiştir."

Kaynak: Hürriyet

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