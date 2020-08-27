Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
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Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi

Filipinler'de devlet memurlarının katıldığı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden bir devlet memuru, sekreteri ile cinsel ilişkiye girdi. Ülke gündemine oturan skandal olay sonrası memur görevden alındı.

27.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:07

Filipinler'in Cavite şehrinde devlet memurlarının yaptığı Zoom toplantısında, kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru Jesus Estil, sekreteri ile cinsel ilişkiye girdi. Toplantıya katılan diğer memurların izlediği cinsel ilişki sonrası memur görevden alındı.

Estil, sekreteri ile cinsel ilişkiye girmeden önce kameranın açık olup olmadığını kontrol etti. Kameranın kapalı olduğunu zanneden Estil, sekreteri ile odada kameranın açısında olmadıklarını sandıkları bir noktaya geçip ilişkiye girmeye başladı.

GÖREVDEN ALINDI

Toplantıya katılan kişilerden bazıları cinsel ilişki anlarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca memur hakkında soruşturma açıldı ve görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı ve eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, böyle bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğunu, Estil'in hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ÖZÜR DİLEDİ

26 Ağustos tarihinde meydana gelen olaydan sonra Estil, yaptığı açıklamada davranışının doğru olmadığını belirterek herkesten özrü diledi.

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Haber Yorumları (4)
VATANDAS: Bisey olmaz
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SEKRETERE YAZIK OLMUŞ: Yav sekreter gene işini yapocak bu memur yerine başka memur gelir bu kez o memur yayın açıkken sekreteri halletmezse bişey olmaz olan gene sekretere olur bi memur gider diyeri gelir
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YUNUS BİLGİN: Almanya da bir vekilde bu akıma katılmış ama Filipinler gibi cesareti yokmuş
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500
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