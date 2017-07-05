Zonguldak Valisi Çınar'a Ziyaretler

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman ile Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyaret etti.



Karaduman, ziyarette yaptığı açıklamada, Vali Çınar'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.



Zonguldak'ın doğası, denizi ve coğrafyasıyla güzel bir şehir olduğunu anlatan Karaduman, "Batı Karadeniz Bölgesinde özellikle Filyos Limanı ile birlikte bölgemizde de büyük bir sanayinin oluşmasının başlangıcındayız. Yıllardır Filyos'la ilgili konuşulan sözleri artık biz hayata geçirme safhasına geldik. Bununla ilgili de liman inşaatı başladı." diye konuştu.



Nas ise, kentteki yeni görevinde Vali Çınar'a başarılar dileyerek, muhtarların mahallelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.