Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
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Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı

11.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:24

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak'ta, vaka sayısında yüzde 9,94 artış oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak'ta, vaka sayısında yüzde 9,94 artış oldu. Valilik, günlük 90 civarı pozitif vakanın tespit edildiği kentte, tedbirlerini sıklaştırdı. 

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı illere göre haftalık vaka sayılarının bulunduğu koronavirüs risk haritasında binde 54,67 vaka oranıyla yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak'ta pozitif vakalarda artış gözlendi. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 27 Şubat-5 Mart arasındaki tabloda vaka oranı 100 binde 64,61'e yükselerek 9,94 arttı. Günlük 90'ın üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği kentte, vaka artışları Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada yeniden kırmızı noktalar oluşmaya başladı. 

VALİLİK DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI Zonguldak Valiliği, belediye, emniyet, jandarma, özel idaresi ekipleri ve diğer kurumların katılımıyla kurulan ekiplerle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ani denetimlerle iş yerleri ve vatandaşların denetimlere uyması konusunda titizlikle görev yapıyor. Kurumların sosyal medya hesaplarından da halkın kurallara ve tedbirlere uyması konusunda sürekli bilgilendirici açıklamalar yapılıyor. ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRME ENDİŞESİ Vatandaşlardan Evren Kırarslan, çok yüksek riskli iller arasına girilmemesi için tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi. Tedbirlerin daha sıkı uygulanması gerektiğini ifade eden Meral Kabuk ise, "Evden çıkmamamız lazım. Özellikle hafta sonları evde kalmamız ve kurallara uymamız lazım. Bu süreçte Zonguldak'ta riski artarak devam ediyorsa bence yeniden kısıtlamalar geri getirilmelidir" dedi.Daha sabırlı olunması gerektiğini belirten Fikret Zaman ise şöyle konuştu:

"Bir yıldan beri virüsle mücadele ediliyor. Bu işin ekonomi boyutunda düşünürsek gerçekten ülke olarak zor duruma girmiş bulunmaktayız. O yüzden vatandaşların kurallara uyması gerekiyor. Birçok ilişkileri arkada bırakması gerekiyor. Herkesin sabır göstermesi gerekiyor." 

 


- Zonguldak
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı
Vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tedbirler sıklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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