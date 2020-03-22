ZONGULDAK Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina (2)VALİ BEKTAŞ: 10 UKRAYNA VATANDAŞI GERİ GÖNDERİLECEKZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ukrayna'dan limana gelen Ro-Ro gemisinde gözlem altına alınan 51 Türk TIR şoförüyle ilgili açıklamada bulundu.

Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina (2)

VALİ BEKTAŞ: 10 UKRAYNA VATANDAŞI GERİ GÖNDERİLECEK

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ukrayna'dan limana gelen Ro-Ro gemisinde gözlem altına alınan 51 Türk TIR şoförüyle ilgili açıklamada bulundu. Gemiyle 51 Türk TIR şoförünün ve 10 Ukrayna vatandaşın geldiğini ifade eden Vali Bektaş, "Limanda baştan bu tarafa her şey kontrol altında. Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Bugün 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 da Ukrayna vatandaşımız var. Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor. Geri gönderilecek. Türk vatandaşları aldık. İlk kontrollerini yaptık. Şüpheli bir durum görülmedi. Onları öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya aldık. Kontrol altında tutacağız. Olumsuz bir durum yok" dedi.

Vali Bektaş, kentte valilik tarafından sosyal destek grubu oluşturulduğunu, 65 yaş üstü vatandaşların 112 Acil Hattı'nı arayarak ihtiyaçlarını söylemeleri durumunda ilgili kurumlar tarafından karşılanmasının sağlanacağını söyledi.

"Zonguldak'ta pozitif vaka var mı?" sorusunu Vali Bektaş, "Türkiye'deki vaka sayısını bakanlık açıklıyor. Bakın belki içimizde de birkaç vaka vardır. Hepimiz bu bakışla olaya yaklaşması lazım. Şu ilde bu ilçede var mı konusu bu bilgi Sağlık Bakanlığımızda. Bunların duyurusunu onlar yapıyorlar. O konuda bir şey söylemiyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Varmış gibi, pozitifmiş gibi biz işimize bakıyoruz. Bunu varsayarak herkesin davranmasını istiyoruz." diye yanıtladı.

Kaynak: DHA