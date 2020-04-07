Zonguldak'tan kısa kısa Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımı yapacak.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımı yapacak.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, yaptığı açıklamada, gıda yardımlarını belediye başkanlıkları ve mahalle muhtarlıkları aracılığıyla yapılacağını belirtti.

Demir, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Devletimizce vatandaşlarımızın gerek sağlık, gerek sosyal, gerekse ekonomik açıdan sıkıntıların çözümüyle ilgili çeşitli önlemler alınmaktadır. Oda olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de katkılarıyla biz de imkanlarımız dahilinde, ihtiyacı olan yaklaşık 700 aileye gıda yardımı yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Körhasan'a "Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan, bilim akademisi tarafından "Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne (BAGEP 2020) layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2017 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülünü kazanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Doç. Dr. Körhasan'ın, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek BAGEP 2020 ile üniversiteye ilk kez bu ödülü kazandırdığı ifade edildi.

Kaynak: AA