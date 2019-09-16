Zonguldak'tan kısa kısa

16.09.2019 16:52

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yapılan kontrollerde bilinçli ya da bilinçsiz olarak kaçak su kullanımı tespit ettiklerini ve vatandaşların mağdur durma düşmemesi için su tesisatlarını kontrol ettirmesi gerektiğini bildirdi.

Kantarcı, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin yaptığı kontrollerde bilinçli ya da bilinçsiz olarak kaçak su kullanan abone tespit ettiğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak kontroller yaptığına dikkati çeken Kantarcı, şunları kaydetti:

"Birçok vatandaşımız tesisatlarından kaçak su kullanımını sağlayan düzenekten haberdar olmadığını söylüyor. Özellikle yeni konut alan, konutunda büyük çaplı tadilat yaptıran vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemek için sıhhi tesisatlarını, deneyimli bir tesisatçıya mutlaka kontrol ettirmesi gerekiyor. Aksi takdirde arzu etmediğimiz halde yasal işlem yapmak zorunda kalıyoruz, bu bizi de üzüyor. Belediyemiz ayrım gözetmeden tüm Çaycuma halkına hizmet veriyor. İlçemizin sahip olduğu tüm birikimin tüm Çaycumalıların ortak değeri, hepimizin çabalarının ürünü olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden de belediye varlıklarını gözümüz gibi korurken, alacaklarını da hassasiyetle takip ediyoruz."

Karaelmas Abhaz Kültür Derneği olağan genel kurulu

Karaelmas Abhaz Kültür Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, genel kurula Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mesut Papatya'nın da katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Çaycuma'da gerçekleştirilen genel kurulda, Aydın Vardan, Çiler Girgin Başoğlu, Gülsan Geldi, Serhat Arslan, Zehra Alp, Mutlu Arslan ve Gökhan Çetin yönetim kuruluna seçildiği kaydedildi.

Kaynak: AA