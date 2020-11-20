'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
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'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'

20.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:07

ZONGULDAK'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı.

ZONGULDAK'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak genelindeki hastanelerde de yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı" dedi.

Zonguldak kent merkezi ve ilçelerinde koronavirüs vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 600 bin nüfuslu kentte, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerde yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı.

Türk Kızılay'ın maske bağışı sırasında konuşan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Tosun, kent genelindeki hastanelerin yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi. Halkı tedbirleri daha sıkı uygulamaya davet eden Tosun, "Türkiye çapında yoğunluğu görüyorsunuz. Zonguldak ilimiz ve hastanemiz çok yoğun. Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50'ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımız da açıkladı, tedbirlerin ağırlaşacağı malum. Bu arada sağlıkçılarımızın yükü bir iken ona çıktı. Sağlıkçıların bulaş riski vatandaşlara göre 10-15 kat fazla. Onun için bazı aksaklıklar olabiliyor. Acilde hastalar bekleyebiliyor ama şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı. Planlamalar yapılıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Murat Coşgun, kısıtlamaların daha sert uygulanması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar dikkat etmesi gerekiyor. Son zamanlarda bölgemizde çok artış var. Eskisinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir dalgayı yaşıyoruz." dedi.Fatma Çolak ise halkın tedbirlere uymadığını söyleyerek, "İnsanlarımız çok dikkatsiz. Maskeler kollarında, ellerinde. Bunu takmadığımız sürece hiçbir zaman düzelmez bu. Alışveriş merkezilerinde insanlar birbirine sürtünüyor. Sokaklarda durum kötü" diye konuştu.

Bu arada, kent genelinde son 7 günde yapılan denetimlerde 29 iş yerine uyarı, 8 iş yerine ikinci uyarı ve ceza, 41 iş yerine izolasyon cezası kesildi. Karantina altında olanlar ise 18 bin 168 kez denetlendi.


- Zonguldak
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'
'Zonguldak'taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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