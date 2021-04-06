Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi
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Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi

Zonguldak'ın 2012 yılında Çaycuma ilçe girişine ulaşım sağlayan köprünün çökmesi sonucu 15 kişi sular altında kaldı.

Zonguldak'ın 2012 yılında Çaycuma ilçe girişine ulaşım sağlayan köprünün çökmesi sonucu 15 kişi sular altında kaldı. Aradan geçen 9 yıla rağmen 4 kişiye halen ulaşılamadı. Bu yıl düzenlenen anma töreninde hayatını kaybedenler anıldı.

6 Nisan 2012 günü Çaycuma ilçe girişinde bulunan 252 metrelik köprünün 48 metrelik bölümü bir anda çöktü. Bu sırada köprüde yürüyen 4 kişi ve bir minibüs köprüyle birlikte Filyos Irmağı'na düştü. Dönemin Belediye Başkanı Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in yanı sıra ulaşılan 11 kişinin cenazesi ise defnedilirken aradan geçen 9 yıla rağmen kayıp 4 kişiye halen ulaşılamadı. 9 yıl geçmesine rağmen eski Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in yeğeni Sezgin Gülşen(21), Kadın Saraç(49), Tahir Özkara(66) ve Necati Azaklıoğlu'a (59) hala ulaşılamadı.

Olayın yaşandığı bölgede anma törenleri düzenlendi. Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duaların ardından Filyos Nehri'ne karanfil bırakıldı.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, "15 vatandaşımız vefat etti. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar Cenab'ı Allah'tan ülkemizin hiçbir yerinde böyle bir afetin yaşanmamasını diliyorum. Ölenlerin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun" diye konuştu. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da "Bugün yine Filyos Çayı'nın kenarında 2012 yılında yaşadığımız faciayı anmak üzere bir araya geldik. Dualar ettik. Yeryüzünde kazalar iki türlü oluyor. Görünür kazalar var. Görülmez kazalar var. Bu tür kazalar aslında görünür kazalar. Belediye başkanı olmanın yanında yıllarca mühendislik yapan insanım. Denizler akarsular, tabiat kuvvetleri onlarla iyi geçinmeyi gerektirir" dedi.

Eşi köprü faciasında kaybeden Vasfiye Örenbaş, "Benim eşim burada vefat etti. Cenazesi bulunmuştu. Bu gün tören oldu. Giden geri gelmiyor. Buradan her geçtiğimde o acıyı hissediyorum. Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Cenazesi çıkmayanlar var. Ağlayanlar var. Mezarı olmayanlar var" diye konuştu.

Facianın yaşandığı köprü ve ırmak drone ile havadan da görüntülendi. - ZONGULDAK

Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi
Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi
Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi
Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi
Zonguldak'taki köprü faciasında acılar halen dinmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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