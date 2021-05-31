Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede (2)
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Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede (2)

Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 13 kişi ile Kars'ta adliyeye sevk edilen 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 13 kişi ile Kars'ta adliyeye sevk edilen 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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