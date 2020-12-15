Zonguldak'ta yoğun sis etkili oluyor
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Zonguldak'ta yoğun sis etkili oluyor

15.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:32
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oluyor

Zonguldak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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