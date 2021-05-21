Zonguldak'ta yoğun sis
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Zonguldak'ta yoğun sis

Zonguldak'ta yoğun sis
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, yoğun sis nedeniyle İstanbul yolunun Ereğli kesiminde görüş uzaklığı düşerken, ulaşımda aksama oldu.

ZONGULDAK'ta, yoğun sis nedeniyle İstanbul yolunun Ereğli kesiminde görüş uzaklığı düşerken, ulaşımda aksama oldu. 

Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesiminde, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksama olurken, sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Trafik ekipleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Zonguldak'ta yoğun sis
Zonguldak'ta yoğun sis
Zonguldak'ta yoğun sis
Zonguldak'ta yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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