Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
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Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak Ereğli ve Zonguldak Ankara kara yolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman etkisi artıran kar yağışı ekiplerin yol açmasına rağmen kısa sürede dolduruyor. Zonguldak-İstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Öte yandan, Zonguldak-İstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı

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İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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