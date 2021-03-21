ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
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ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı

21.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:34

Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttıSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak'ta vaka artışları sürerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada kırmızı noktalarda artış gözlendi.

Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak'ta vaka artışları sürerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada kırmızı noktalarda artış gözlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık vaka sayılarına göre yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak'ta, vakalardaki artış sürüyor. Dün açıklanan verilere göre ortalama vaka sayısı 100 binde 75.44'ten, 81,02'ye yükselen kentte, günlük tespit edilen vaka sayısında da artış gözleniyor. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin 19 Mart günü yaptıkları testlerde 105 pozitif vaka tespit edildi. Vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Bir süredir kırmızı rengin yer almadığı haritada, yeniden kırmızı noktalar oluşmaya başladı. Filyasyon çalışmalarını sürdüren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise koronavirüsün daha çok ev ortamında pozitif vaka ile temas sonucu bulaştığını tespit etti. Kentte, pozitif vakalarla temas etmeme konusunda sık sık uyarılar yapılmaya başlandı.

ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı
ZONGULDAK Zonguldak'ta vaka artışıyla birlikte haritadaki kırmızı noktalar arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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