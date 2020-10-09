Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
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Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

09.10.2020 23:00 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:30

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın önünde kafası olmayan ölü köpek bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başı kopmuş köpek ölüsü bulundu.

Olay ilçenin Korudüzü Mahallesi Elmalı caddesinde meydana geldi. Sabah evinden çıkan Zeki Kuzu, binanın önünde kafası olmayan ölü köpek buldu. Belediyeyi arayarak ihbarda bulunan vatandaşa emniyeti araması gerektiği söylendi. Polis ekipleri olay yerine gelerek, inceleme yaptı.

"BİNANIN ÖNÜNDE BAŞI OLMAYAN KÖPEK ÖLÜSÜ BULDUM"

Başı olmayan köpeği bulan Zeki Kuzu, "Sabah evimden çıktım. Binanın önünde başı olmayan köpek ölüsü buldum. Belediyeyi arayarak ihbarda bulundum. Başı kopmuş yada kesilmiş köpek için önce emniyete ihbar etmem gerektiği söylendi. Sonra emniyeti aradım. Polisler geldi arkasından Haybulans ekibi geldi. Şimdide ilaçlama ekibini aradım bekliyorum." dedi.

Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

İNCELEME İÇİN VETERİNER HEKİME GÖTÜRÜLDÜ

Başı olmayan köpek Haybulans ile Veteriner Hekim Doğuş Özdil'e inceleme için götürüldü. Daha sonra köpek belediye ekiplerince gömülecek.

Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLCAN ÇOLAK

Haber Yorumları (1)
AYSE: Artik haberleri okumayacagim. . merhametin kalmadigi bir dunya
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