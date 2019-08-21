Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

21.08.2019 13:40

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf gibi davrandıkları uyuşturucu operasyonunda, kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İnağzı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede M.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirledikten sonra esnaf gibi davranarak şüpheliyi fiziki takibe aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonu fark eden M.D, kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 230 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA